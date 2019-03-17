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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфимский «Том Сойер Фест» выбрал дом для реставрации на второй сезон

ОБЩЕСТВО
Фото: Том Сойер Фест, ВКонтакте; А. Чечуха

Фото: Том Сойер Фест, ВКонтакте; А. Чечуха

УФА, 17 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе продолжит работать проект «Том Сойер Фест» по восстановлению исторической среды. В 2018 году волонтеры отреставрировали дом №24 по улице Гоголя. Как и было анонсировано, в этом сезоне выбран соседний дом №26а, жильцы которого оказывали активную помощь добровольцам.

Двухэтажный деревянный дом №26а принадлежал профессору медицины Дмитрию Татаринову. Его потомки продолжают жить в этом доме. Они сохранили мемориальный кабинет основоположника терапевтической школы Башкирии, а чтобы уберечь дом от сноса, добились снятия аварийности.

Дом №26а не имеет охранного статуса, лишившись самого ценного – декоративной отделки. Восстановить резные наличники, исторические двери, очистить и покрасить фасад — таковы задачи волонтеров. Для помощи им объявлен сбор средств. На дерево для наличников, инструменты и материалы, маски и перчатки, продукты и воду для волонтеров нужно в течение сезона собрать 50 тыс. руб..

Данный квартал распланирован под застройку, и, согласно проекту, дома №24 и №26а подпадают под снос. Волонтеры надеются их спасти, добившись постановки в охранный реестр.

Теги: том сойер фест, реставрация
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