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Фото: пресс-служба МЧС по РБ В Уфе из-за пожара на улице Зорге эвакуировали 40 человек Фото: пресс-служба МЧС по РБ

УФА, 15 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В 16.58 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по ул. Рихарда Зорге г. Уфы.

На место были незамедлительно направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 7 единиц техники и 23 человек личного состава, бригады полиции и медиков.

По прибытии к месту вызова наблюдалось сильное задымление на третьем этаже — горели домашние вещи в прихожей одной из квартир.

На тушение подано 2 ствола РСК-50, 1 звено ГДЗС. В 17.20 пожар локализован на площади 5 кв. м, в 17.28 открытое горение ликвидировано.

В ходе тушения пожара обнаружен погибший. Три человека пострадали, они переданы бригадам скорой медицинской помощи.

Одновременно с тушением личным составом проводилась эвакуация жильцов, всего эвакуировано 40 человек, из них шесть детей. После полной ликвидации пожара к работам приступят сотрудники следственно-оперативной группы, им предстоит установить причины и обстоятельства возгорания, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ. Личности погибшего и пострадавших устанавливаются.