В Благовещенске стартует образовательная программа «Стань социальным предпринимателем»

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УФА, 15 мар 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

26 марта в Благовещенске в рамках программы по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело» стартует образовательный блок «Стань социальным предпринимателем». Слушатели трех образовательных модулей приобретут необходимые для запуска своего бизнеса в социальной сфере компетенции и навыки.

В рамках семинаров участники под руководством сертифицированных тренеров-экспертов ЦИСС получат новые знания по формированию модели социального воздействия, бизнес-моделированию, финансовому и стратегическому планированию, управлению проектами и самопрезентации.

В этом году посещение образовательных семинаров является обязательным для участников конкурса бизнес-проектов «Начни свое дело». По итогам обучения будущие социальные предприниматели защитят свои наработки перед экспертной комиссией и только после этого смогут стать участниками конкурса. Авторы бизнес-проектов, которые не прошли тренинги по социальному предпринимательству, до участия в конкурсе допущены не будут.

Об этом, а также о правилах участия в конкурсе и условиях получения гранта на реализацию своего бизнеса жителям муниципального района рассказали на прошедшей 14 марта установочной стратегической сессии «Банк идей проектов социальных предпринимателей». Её участники узнали о возможностях социального предпринимательства, о том, где взять ресурсы, чтобы открыть свой бизнес, и познакомились с успешными социальными предпринимателями региона, победителями конкурса «Начни свое дело» предыдущих лет: Ириной Галиевой (центр дошкольного развития детей «Сириус»), Альфией Галиуллиной (санаторий у дома «Соляной пар»), Дильбар и Артуром Ахметовыми (мастерская по пошиву детского текстиля «Пуговка», клуб рукоделия и воспитания женственности «Орхидея»).

«Программа «Начни свое дело» – это идеальный проект по развитию малых территорий, когда единой командой выступают в партнерстве крупное градообразующее предприятие (АО «БАЗ»), администрация муниципального образования, инфраструктура поддержки предпринимательства, бизнес сообщество и вовлечено население. Важно, что эта программа направлена на поддержку инициатив жителей города, на решение значимых для территории вопросов. И все это лежит в плоскости социального предпринимательства», – подчеркнула директор Центра инноваций социальной сферы Республики Башкортостан Ирина Абрамова.

«Социальное предпринимательство — это эффективные инвестиции в развитие региона. Поддерживая социальный бизнес, мы получаем решение существующих проблем, новые социальные услуги для жителей. Благодаря программе в городе появились новые развивающие центры для детей и подростков, места досуга, социальные службы, оздоровительные центры. За два года создано более 190 рабочих мест. Сейчас в нашем районе действует около 20 устойчивых социальных бизнесов. Мы ожидаем в этом году активного включения жителей Благовещенского района», – отметил управляющий директор АО «БАЗ» Александр Астахов.