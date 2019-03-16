В Уфе четыре бывших доходных дома получили охранный статус

Фото: автора, posredi.ru







Фото: автора, posredi.ru

УФА, 16 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе четыре бывших доходных дома (построенных для сдачи в аренду) внесены в реестр памятников культуры регионального значения. Такие здания получают охранный статус, их нельзя сносить, менять их облик, строить вплотную к ним новые здания. Соответствующие приказы Башкультнаследия опубликованы на правовом портале республиканского правительства. Это дома №№55/1 и 53а по улице Гоголя (бывшей Ханыковской) и дома №№37 и 35 по улице Коммунистической (бывшей Успенской).

Дома купцов Федора Хаева и Тимофея Мартемьянова смотрятся как одно здание — они построены вплотную и в едином «кирпичном стиле», для которого характерен декор из неоштукатуренного кирпича. В конце 19 века (постройки появились около 1890 года) этот стиль был очень популярен. Историки отмечают качество проекта — высокие потолки с лепниной, большая жилая площадь, широкие лестницы, парадные и хозяйственные входы.

На Коммунистической под охрану взяты двухэтажный «Доходный дом Кочкиных» и трехэтажный «Доходный дом Бобровой». По сей день все эти строения в основном остаются жилыми. Их первоначальный вид был изменен уже после муниципализации в советское и последнее время — как минимум кирпич красили, штукатурили фасады, меняли оконные рамы.