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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Стерлитамаке стартовал бесплатный проект «Помогаем побеждать»

ОБЩЕСТВО

УФА, 15 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке запустили бесплатный проект «Помогаем побеждать», который направлен на поддержку некоммерческих организаций города и района и обучение их разработке социальных проектов. В первой встрече с представителями НКО приняли участие эксперты Ресурсного центра НКО аппарата Общественной палаты Башкортостана Елена и Евгения Долгих. Они рассказали о том, в каких грантах могут участвовать организации, что для этого нужно, и призвали всех участников объединить усилия для достижения наибольшей результативности, масштабности проектов и эффективности их реализации для горожан. Вместе с организаторами проекта они поделились опытом подготовки заявочной документации для конкурсов на предоставление субсидий и грантов.

«Хорошие курсы для желающих получать финансовую поддержку, гранты различных фондов. Их цель — увеличить инвестирование в город, помочь желающим сделать доброе дело и укрепить культуру предпринимателей», — поделилась своими впечатлениями участница проекта Светлана Беляева.
В Стерлитамаке и Стерлитамакском районе на сегодняшний день зарегистрировано порядка 160 действующих некоммерческих организаций. В образовательную программу проекта включено изучение таких тем, как: привлечение средств в НКО-сектор, проектная работа (этапы разработки целевых программ/проектов/акций), подготовка грантовой документации, особенности ведения грантовой отчетности, юридические аспекты деятельности, документооборот НКО, особенности ведения бухучета, открытость организации (создание сайта, использование соцсетей, работа со СМИ) и PR-продвижение, особенности аудита некоммерческих организаций, особенности работы с добровольцами, эмоциональное «выгорание» волонтеров: как с этим справиться, бизнес-тренинг для НКО (точки роста).

Организаторы уверены, что проект позволит повысить компетентность общественных объединений в вопросах разработки проектной документации, повысить качество проектов и увеличить количество проектов-победителей грантовых конкурсов, а также привлечь в Стерлитамак дополнительное финансирование. Некоммерческие организации, желающие присоединиться к проекту, приглашаются зарегистрироваться по ссылке.﻿

Теги: Общественная палата РБ, НКО
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