Фото: ИА «Башинформ» Самолет Уфа - Нижевартовск совершил экстренную посадку Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 15 мар 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс Уфа — Нижневартовск, совершил в Тюмени. По оперативным данным, экипаж решил резко сменить курс из-за пассажира, которому стало плохо. У пожилого мужчины не прощупывался пульс. Об этом сообщается в телеграмм-канале «Нижневартовск/сейчас» со ссылкой на переговоры пилотов и диспетчеров.

Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» запросили посадку и помощь кардиологов. После приземления пассажира увезли на скорой в ближайшую больницу. Борт продолжил полет по маршруту через 40 минут.