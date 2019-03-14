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14 марта Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МЧС по Башкирии предупреждает о шквалистом усилении ветра

ОБЩЕСТВО

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии прогнозируется шквалистое усиление ветра, Об этом сообщает МЧС по Башкирии со ссылкой на данные «Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

С 14 марта по 15 марта на территории Башкортостана ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

«Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по сотовой связи в службу спасения– «101 », с городского «01», — рекомендуют спасатели.

Теги: прогноз погоды
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