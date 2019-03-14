Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии из-за снегопада продлили ограничение проезда по трассе М-5 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Главное управление МЧС России по Башкортостану, ссылаясь на данные ФКУ Упрдор «Приуралье», 14 марта продлило временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на территории Челябинской области с 1548 по 1871 км федеральной автодороги М-5 «Урал».

Ограничение будет действовать до 23 часов местного времени на отрезке автодороги от пересечения с рекой Сим до поселка Сосновка Сосновской области Челябинской области.

В связи с этим МЧС Башкирии рекомендует по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.

Также в пресс-службе МЧС по Башкирии предупредили об усилении ветра вечером 14 марта и ночью 15 марта в восточной половине республики. Местами прогнозируется усиление ветра 15-20 м/с. Днем 15 марта на автодорогах местами гололедица, ухудшение видимости в снеге до 1-2 км.

В Башкирии действуют 28 стационарных пунктов обогрева вместительностью 1539 человек. Они расположены на территории школ, кафе, отелей и гостиниц в Благоварском, Буздякском, Иглинском, Туймазинском, Чишминском, Уфимском, Салаватском районах, а также городах Уфа и Октябрьский.