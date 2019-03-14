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В Башкирии разыскивают 36-летнего Александра Касаткина

ОБЩЕСТВО
Фото: из свободных источников

В Башкирии разыскивают 36-летнего Александра Касаткина Фото: из свободных источников

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии пропал 36-летний Александр Касаткин. Как сообщают поисковики в социальных сетях он ушел из дома в Бирске 1 марта 2019 года. С тех пор его местоположение неизвестно.

Приметы: рост 176 см, телосложение среднее, светло-карие глаза, темно-русые волосы.

Был одет в темно-синюю куртку с оранжевыми вставками, светлые джинсы, темно-коричневые ботинки. На голове была темная бейсболка.

Волонтеры просят о помощи в поисках. Всех, кто обладает какой-либо информацией об Александре, просят звонить информационному организатору поисков Ксении по телефону: 89178086808.

Теги: поиск людей
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