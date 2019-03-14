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Министр транспорта России Евгений Дитрих наградил сотрудников аэропорта «Уфа» за мужество

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба аэропорта Уфа

Министр транспорта России Евгений Дитрих наградил сотрудников аэропорта «Уфа» за мужество Фото: пресс-служба аэропорта Уфа

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Глава Минтранса Евгений Дитрих вручил награды сотрудникам уфимского аэропорта, принявшим участие в ликвидации последствий аварийной посадки Ту-204 авиакомпании Red Wings, сообщает пресс-служба уфимского авиаузла.

Нагрудный знак «Отличник воздушного транспорта» получили сменный руководитель производства Владислав Пруссаков, начальник смены службы организации пассажирских перевозок Ксения Сатаева, мастер службы перронного обслуживания Александр Шнайдер, водитель пожарной машины СПАСОП Игорь Асеев и начальник пожарно-спасательной команды СПАСОП Рахимджан Тукаев. Благодаря их действиям удалось предотвратить авиационное происшествие и возможные человеческие жертвы.

«Профессионализм и скоординированность позволили быстро локализовать пожар и предотвратить возгорание других элементов самолета. Это отличный пример командной работы. Транспорт силен именно слаженной работой экипажей, команд, бригад», — сказал, вручая награды, глава Минтранса.

22 августа самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс по маршруту Уфа — Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту «Уфа» из-за возгорания левого двигателя. На борту находились 202 пассажира, в том числе 41 ребенок. К счастью, никто не пострадал.

Теги: аэропорт Уфа
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