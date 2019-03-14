Фото: Олег Яровиков В Башкирии дорожную разметку начнут наносить летом Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Разметка на региональных и межмуниципальных дорогах будет наноситься в летний период. Об этом на круглом столе «Электрогазеты» сообщил заместитель руководителя Управления дорожного хозяйства Башкирии Азамат Таепов.

«Конкурс проведен, подрядчик определен. Как только дороги подсохнут и небесная канцелярия позволит приступить к работам, тогда и начнется нанесение разметки. Как правило, это лето», — объяснил представитель управления.

Также Азамат Таепов отметил, что на дорогах, которые попали в список ремонта в текущем году, разметка будет наноситься, соответственно, после благоустройства.