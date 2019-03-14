Фото: http://stop-insult.ru/ Бригада медиков уфимской 21-й больницы стала лауреатом Всероссийской премии «Время жить!» Фото: http://stop-insult.ru/

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Бригада специалистов уфимской клинической больницы №21 стала победителем Всероссийской премии «Время жить!», присуждаемой за наивысшие достижения в области профилактики, лечения и реабилитации пациентов после инсульта. Церемония награждения победителей прошла сегодня в Москве в рамках Конгресса «Нейрореабилитация-2019».

Группа медиков из Уфы отмечена в номинации «Лучшая мультидисциплинарная бригада 2-го этапа реабилитации больных инсультом». В составе мультидисциплинарной бригады — врач-невролог Альбина Тимирова, врач ЛФК Ольга Сироткина, психолог Разия Возовая, логопед Анна Попова, инструктор-методист ЛФК Ирина Короткова.

Кроме этого, премия за личный вклад в дело борьбы с инсультом присуждена врачу-неврологу из нашей республики, профессору Лилии Новиковой.

Цель премии «Время жить!» — привлечь внимание широкой общественности к теме инсульта как одной из ключевых социально-экономических проблем в России. По данным Министерства здравоохранения РФ, ежегодно пациентов, перенесших это заболевание, в стране становится все больше. При этом 70% выживших после инсульта становятся инвалидами, а каждый пятый из них требует постоянного ухода. Ситуация усугубляется тем, что в последние годы заболевание «помолодело» — около 1/3 случаев инсульта приходится на молодых трудоспособных людей в возрасте 30-40 лет.

В Башкортостане ежегодно переносят инсульты около 12 тысяч человек.