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«Ничего, мама, я теперь и косить умею, и жать»: О пребывании в Уфе легендарного Гастелло

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Во время Гражданской войны в уфимском интернате жил будущий Герой Советского Союза легендарный Николай Гастелло. Как московский школьник оказался в Башкирии и где он находился, когда Уфу захватили белые? Об этом рассказала газета «Красная Башкирия» в мае 1946 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

В 1918 году, по распоряжению правительства молодой страны Советов, в связи с продовольственными затруднениями, многих школьников-москвичей эвакуировали в Уфу. Среди этих школьников был эвакуирован из Москвы и 11-летний Коля Гастелло, сообщается в издании. Будущий Герой Советского Союза в 1918-1919 годах в течение 11 месяцев жил в Уфе в интернате для школьников и в одном из сел Уфимского района.

«Пребывание в Башкирии школьника Гастелло представляет большой интерес, — пишут в газете. — Здесь он начал свою трудовую деятельность».

В мае 1918-го, после захвата Уфы белыми, многие учителя оказались в тюрьмах, а школьники разошлись по селам вблизи города и работали у крестьян. В 1918 году Коля Гастелло писал об этом из Уфы своей матери так: «Ничего, мама, я теперь всю крестьянскую работу узнал: и косить умею, и жать».

В 1919 году, после освобождения города от белогвардейцев, Колю Гастелло, как и других школьников-москвичей, направили обратно в Москву.

«Неизвестно название села, фамилия семьи, где Гастелло жил и работал», — сетуют в издании и предлагают «по архивным материалам губернского отдела народного образования и по воспоминаниям учителей восстановить и пополнить документальный материал об уфимском периоде жизни Героя Советского Союза Гастелло». В мае 1946 года с такой просьбой к учителям уфимского интерната, где учился Гастелло, обратились сотрудники музея имени Н. Гастелло в городе Муроме.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Советский военный летчик Николай Гастелло погиб через четыре дня после начала Великой Отечественной войны. 26 июня 1941 года экипаж под его командованием на двух самолетах вылетел для бомбардировки механизированной колонны немцев в Белоруссии. Когда вражеский снаряд повредил топливный бак самолета Гастелло, он совершил огненный таран, направив горящую машину на гитлеровцев. За два дня до этого, 24 июня 1941-го, Гастелло огнём пулемёта со стоявшего на аэродроме самолета сбил немецкий «Юнкерс-88». Николай Гастелло удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

Теги: Национальный архив РБ, архив печати, Великая Отечественная война, подвиг, история
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