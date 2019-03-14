Фото: Администрация Уфы В Уфе на месяц частично перекрыли движение по улице Воровского Фото: Администрация Уфы

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе по улице Воровского введено частичное ограничение движения в сторону старого моста по левой полосе. По сообщению городской администрации, автотранспорт с 14 марта по 25 апреля будет двигаться только по правой полосе.

Ограничение связано со строительством и реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белой. Для удобства водителей установлены ограждения, информационные щиты, знаки и сигнальные фонари.