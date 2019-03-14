В Башкирии школьницу наградили медалью за спасение братьев из пожара
Фото: администрация Шаранского района
УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Шаранском районе Башкирии 14 марта на школьной линейке учащуюся 9 класса Зарину Закиеву наградили медалью «За доблесть». Школьница 7 марта спасла из пожара трех младших братьев.
Почетную награду, а также планшет ей вручил начальник Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Владимир Темашев. От администрации юной героине передали благодарственное письмо и сотовый телефон, а от отдела образования — портфель с учебными канцелярскими принадлежностями. Символичные подарки школьнице вручили кадеты Шаранского района.
«Подвиг Зарины станет для юных кадетов, да и для всех жителей района примером для подражания. Желаем Зарине и спасенным братьям здоровья, счастья и добра, а ее родителям выражаем благодарность за достойное воспитание своей дочери», — сказали в администрации Шаранского района.Как информировало агентство «Башинформ», жилой дом был оборудован автономным дымовым пожарным извещателем. На момент возникновения пожара в постройке находилось четверо несовершеннолетних детей. 16-летняя девочка, услышав громкий сигнал пожарного извещателя, обнаружила открытое горение в коридоре. Оценив обстановку, она мгновенно сориентировалась и эвакуировала младших братьев через окно.
Пожар был успешно ликвидирован силами и средствами МЧС России.