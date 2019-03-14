МЧС Башкирии рекомендует водителям отказаться от поездок в сторону Челябинской области
МЧС Башкирии рекомендует водителям отказаться от поездок в сторону Челябинской области Фото: автор
УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Главное управление МЧС России по Башкортостану, ссылаясь на данные ФКУ Упрдор «Приуралье», информирует, что с 11.40 до 18.00 часов 14 марта из-за снегопада введено ограничение движения на территории Челябинской области — с 1548 км по 1871 км трассы М-5 — для грузовых транспортных средств, пассажирских автобусов и маршрутных такси.
В связи с этим МЧС Башкирии рекомендует по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.
В Башкирии действуют 28 стационарных пунктов обогрева вместительностью 1539 человек. Они расположены на территории школ, кафе, отелей и гостиниц в Благоварском, Буздякском, Иглинском, Туймазинском, Чишминском, Уфимском, Салаватском районах, а также городах Уфа и Октябрьский.
Рекомендации водителям при снежных заносах на дорогах:
- во время поездок останавливайтесь и очищайте лед, налипший снег с ветрового стекла и «дворников», фар и зеркал заднего вида;
- периодически очищайте налипший под крыльями снег. Он ограничивает угол поворота передних колес и становится серьезной помехой для управления автомобилем;
- соблюдайте большую дистанцию с впереди идущим автомобилем, соблюдайте скоростной режим;
- участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью;
- снижайте скорость, если видите на дороге пешеходов — в непогоду они обычно спешат и бывают недостаточно внимательны.