Фото: автор МЧС Башкирии рекомендует водителям отказаться от поездок в сторону Челябинской области Фото: автор

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС России по Башкортостану, ссылаясь на данные ФКУ Упрдор «Приуралье», информирует, что с 11.40 до 18.00 часов 14 марта из-за снегопада введено ограничение движения на территории Челябинской области — с 1548 км по 1871 км трассы М-5 — для грузовых транспортных средств, пассажирских автобусов и маршрутных такси.

В связи с этим МЧС Башкирии рекомендует по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.

В Башкирии действуют 28 стационарных пунктов обогрева вместительностью 1539 человек. Они расположены на территории школ, кафе, отелей и гостиниц в Благоварском, Буздякском, Иглинском, Туймазинском, Чишминском, Уфимском, Салаватском районах, а также городах Уфа и Октябрьский.

Рекомендации водителям при снежных заносах на дорогах: