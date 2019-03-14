Фото: УГЗ Уфы В Уфе обрушилась крыша старого деревянного барака Фото: УГЗ Уфы

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском Затоне обрушилась часть крыши старого деревянного барака. Дом возле сквера «Волна» уже расселен, в нем никто не проживает, но чрезвычайные службы навещают его регулярно — в пустом бараке неоднократно возникал пожар.

Аварийную конструкцию разберут во избежание дальнейшего обрушения. Полный снос строения по ул. Ирендыка, 24, запланирован на второй квартал, сообщили в УГЗ Уфы. Пока опасный участок огородили сигнальной лентой.