Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» В уфимском вольере родились двое медвежат Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Медведица Маша, которая постоянно проживает в уфимском вольере, этой зимой стала мамой двоих медвежат. Малышей она показала сотрудникам вольера и посетителям, окончательно выйдя из зимней спячки.

«Сотрудники вольера пока наблюдают за ними со стороны, а позднее медвежат изымут. Аппетит у всех зверей хороший — работники вольера кормят их комбикормом, фруктами, овощами и мясом», — сообщает ГТРК «Башкортостан».

Специалисты отметили, что медведи обычно просыпаются во второй половине марта, однако из-за оттепели вышли из спячки раньше и стали беспокойными по причине дождей.