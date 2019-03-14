Башкирия в федеральных СМИ: «Башнефть» может стать резидентом ОЭЗ, лучшее весеннее катание

УФА, 14 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия занимает первое место в стране по объёму первичной переработки нефти. Несмотря на экономическое благополучие, демографический кризис дотянулся и до этого нефтегазового региона — Совет Федерации.

«Такая тенденция». В экономике Башкирии «по многим ключевым показателям отмечается хороший рост». При этом «и до благополучного Башкортостана» «дотянулся демографический кризис». Как передаёт ИА REGNUM, об этом 13 марта заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках «Часа субъекта», посвящённого Башкирии. Она напомнила, что в 2019 году регион отмечает 100-летие со дня создания автономии. Говоря об экономическом развитии, Матвиенко подчеркнула, что сейчас Башкирия занимает «первое место по объёму первичной переработки нефти, дизельного топлива, почётное второе место по производству автомобильного бензина». Несмотря на экономическое благополучие, в регионе отмечается спад рождаемости и растёт убыль населения. «Три года подряд в Башкортостане наблюдается снижение рождаемости, продолжается естественная убыль населения. Казалось бы, условия благоприятные для жизни, природа замечательная и меры, которые принимает правительство Башкортостана, и тем не менее такая тенденция. Мы обсуждали этот вопрос с Радием Фаритовичем (врио главы Башкирии Радий Хабиров, прим. ИА REGNUM): есть понимание, что нужны какие-то иные меры поддержки — дополнительные меры, которые бы поддержали рождаемость детей», — сказала Матвиенко.

В прошлом году в Башкирии появились на свет 47 049 детей, умерли 50 478 жителей, убыль населения составила 3429, уточнило издание.

Также Матвиенко попросила комитеты Совфеда проследить за выделением средств на строительство в Башкирии детского онкоцентра, пишет «Парламентская газета». Профильные комитеты СФ должны проконтролировать выделение средств на строительство в Башкортостане детского центра онкологии и гематологии на базе Республиканской детской больницы и современного кардиоцентра. По словам Матвиенко, «важно, чтобы финансирование указанных проектов началось уже в этом году».

Вхождение в резиденты ОЭЗ. В ТАСС рассказали, что «власти Башкирии ведут предварительные переговоры с крупными компаниями о вхождении в число резидентов будущей особой экономической зоны в Ишимбайском районе. В частности, резидентом может стать компания "Башнефть"». Как сообщил врио главы региона Радий Хабиров в Совете Федерации, «мы ведем только предварительные переговоры с довольно крупными нашими игроками — с Башкирской содовой компанией, "Башнефтью"». Он отметил, что регион сейчас активно работает над созданием ОЭЗ — это территория с особым юридическим статусом, на которой действуют льготные экономические условия для российских или иностранных предпринимателей, пояснили в ТАСС.

«Первый канал» передал, что на Днях Республики Башкортостан в Совете Федерации обсудили важнейшие вопросы экономического и социального развития региона. «О ситуации в республике и о перспективах развития рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что «управленческая команда нашей республики настроена, я бы сказал, довольно агрессивно продвигать нашу республику». «О достижениях республики рассказывает выставка в Совете Федерации, — продолжают в сюжете. — На ней макеты того, что производят промышленные предприятия региона. Ну и, конечно, сельхозпродукция: известный на всю страну башкирский мед, целебный травяной чай, сладости, в том числе знаменитый чак-чак».

Лучшие курорты для весеннего катания. В тройке самых популярных мест в России для весеннего катания на горных лыжах и сноуборде оказались башкирские курорты. Как сообщает РИА Новости﻿ со ссылкой на исследование Tvil.ru, первое место в рейтинге популярных курортов для весеннего катания на лыжах и сноуборде занял Шерегеш в Кемеровской области, где средняя стоимость аренды жилья составляет 4,5 тысячи рублей в сутки. На втором месте — сочинская Красная Поляна, где стоимость проживания достигает 4,9 тысячи рублей в сутки. На третьем месте – курорты Абзаково и Банное Башкортостана, здесь за отель придется отдать 4,7 тысячи рублей в сутки. Замкнули пятерку Байкальск (Иркутская область) и Кировск (Мурманская область) с показателями в 4,4 и 3,8 тысяч рублей в сутки за проживание соответственно. По данным сервиса, туристы бронируют отдых в среднем на три-пять дней. Рейтинг подготовлен по данным броней отелей, квартир и домов туристами для проживания с 11 марта по 30 апреля 2019 года, уточнили в агентстве.

Схемы незаконного взимания. Генпрокурор проверит случаи взимания двойной платы за вывоз мусора в регионах, в том числе в Башкирии. Как информировала газета «Ведомости», Генпрокурор России Юрий Чайка поручил подчиненным проверить данные о взимании двойной платы с граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. По словам официального представителя ведомства, «проверки должны показать, насколько законны и обоснованны действия управляющих компаний и региональных операторов». В итоге ведомство может инициировать перерасчет платы за вывоз мусора. В газете напомнили, что ранее координатор проекта «Чистая страна», председатель думского комитета по экологии Владимир Бурматов сообщил, что эксперты проекта выявили случаи взимания с россиян двойной платы за утилизацию мусора в 30 субъектах. Нарушения также были выявлены в Башкирии, ХМАО, Севастополе, Пермском и Алтайском краях. При этом выявлено три схемы незаконного взимания. «Первая – двойные платежи, вторая – скрытые платежи (когда сумма за вывоз мусора из общего платежа не вычленяется) и третья схема – когда сумма за вывоз ТКО серьезно растет».

Пройти огонь, воду и ветхую кровлю. Пятый канал опубликовал видео того, как в Башкирии молодоженов едва не придавила рухнувшая кровля ЗАГСа. Как отмечается, спасло молодую пару — чудо. В сюжете рассказывается, что «будущие молодожены едва переступили порог местного ЗАГСа, как за их спинами рухнули тяжелые конструкции. Ветхая кровля не выдержала тяжести снега, а в вместе с ней обрушилась и часть фасада». Кто виноват в случившемся — коммунальщики или снегопад — сейчас разбираются следователи, сообщили на телеканале.

Ранее этот же телеканал публиковал видео с места обрушения кровли в башкирской школе. По счастливой случайности, обрушение произошло рано утром перед уроками — обошлось без пострадавших.