Фото: ИА «Башинформ» В Уфе местная жительница подозревается в покушении на убийство своей малолетней дочери Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летней уфимки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Первоначальными следственными действиями установлено, что утром 13 марта 2019 года подозреваемая, находясь на балконе своей квартиры, расположенной на 9 этаже многоквартирного дома в городе Уфе сбросила вниз свою 2-летнюю дочь, в результате девочке были причинены телесные повреждения.

Однако, благодаря находящимся возле дома сугробам, которые смягчили падение ребенка, а также своевременно оказанной медицинской помощи, девочка осталась жива.

В настоящее время девочка находится в больнице, следователи допрашивают очевидцев произошедшего и членов семьи пострадавшей и подозреваемой, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Кировском районе Уфы около 10 часов 13 марта из окна 9-го этажа упал двухлетний ребенок. ЧП произошло в доме №30 по Дуванскому бульвару. Информация о случившемся поступила в информационно-диспетчерский центр Уфы.

«На место были направлены бригада скорой помощи, полицейские, сотрудники Управления гражданской защиты. Предварительно, 21-летняя мать маленькой девочки выбросила ребенка из окна, после чего выпрыгнула сама. Обеих пострадавших доставили в больницу», — сообщили в пресс-службе городского Управления гражданской защиты.