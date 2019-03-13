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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

XVIII Арбитражный суд вернул уфимский «Дом при Сергиевской церкви» в охранный реестр

ОБЩЕСТВО
Фото: Башкультнаследие

XVIII Арбитражный суд вернул уфимский «Дом при Сергиевской церкви» в охранный реестр Фото: Башкультнаследие

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Объект культурного наследия «Дом при Сергиевской церкви» («Дом Шепелёвых») восстановлен в охранном реестре. Восемнадцатый Арбитражный суд Челябинска отменил решение Арбитражного суда Башкирии об исключении памятника из Перечня выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщил в соцсетях сотрудник Башкультнаследия Айнур Фархиев.

Охранный статус был снят по заявлению компании-застройщика, возводящей поблизости жилой квартал, при поддержке Уфимской епархии, посчитавшей объект малоценным, которым можно пожертвовать ради благоустройства сквера вокруг церкви.

Эксперты республиканского управления по охране ОКН считают «Дом Шепелёвых» образцом деревянного зодчества конца 19 века, составляющим единый ансамбль с Сергиевским храмом.

Снятие охранного статуса позволило бы застройщику не ограничивать этажность новостройки и получить в разработку большую площадь. Наличие статуса не позволяет строить новые здания вплотную к объекту, который в населенных пунктах имеет охранную зону в радиусе 100 метров.

Теги: Дом Шепелёвых, арбитраж, Башкультнаследие, объекты культурного наследия
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