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В Уфе очевидец и спасатели помогли замерзающей на льду женщине

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе очевидец и спасатели помогли замерзающей на льду женщине Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В информационно-диспетчерский центр Уфы позвонил очевидец и сообщил о том, что в районе канатной дороги «Трамплин» на льду лежит женщина, на вид 25-30 лет. Через пять минут на место прибыли спасатели, еще через десять минут они обнаружили замерзшую пострадавшую на берегу — туда ее перенес мужчина, который и обратился в экстренную службу.

«Спасатели укутали женщину в боевую одежду пожарного и шерстяное одеяло, после чего транспортировали ее на носилках-волокушах вверх по склону, где передали врачам скорой помощи. Пострадавшая с общим переохлаждением была доставлена в одну из городских клинических больниц», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

Как женщина оказалась на льду реки Уфы — неизвестно. От холода она не могла произнести ни слова.

«Благодаря неравнодушию очевидца, который не только вызвал сотрудников Поисково-спасательного отряда Уфы, но и помогал им в ходе проведения спасательных работ, женщине сумели оказать своевременную помощь», — добавили в ведомстве.

Теги: УГЗ Уфы
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