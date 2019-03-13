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13 марта Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает о сильном мокром снеге

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главное управление МЧС России по Башкортостану предупреждает жителей республики о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях. По данным ведомства, 14 марта ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ветер южный с переходом на северный, ночью слабый, днем умеренный. Столбики термометров ночью покажут -1,-6 градусов, днем -2,+3.

Теги: МЧС по РБ, предупреждение
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