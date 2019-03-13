Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.76 ↓

EUR 74.06 ↑

13 марта Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В нацпарке «Башкирия» фотоловушка вновь зафиксировала косулю

ОБЩЕСТВО
Фото: нацпарк «Башкирия»

В нацпарке «Башкирия» фотоловушка вновь зафиксировала косулю Фото: нацпарк «Башкирия»

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В нацпарке «Башкирия» фотоловушка вновь зафиксировала косулю. Грациозное животное пришло на подкормочную площадку в поисках корма. Как пояснили специалисты парка, косули умеют добывать корм, копытцами и мордочкой раскапывая снег глубиной до полуметра. Это и было продемонстрировано в объективе фотоловушки.

Косули — животные из семейства оленей. Зимой они едят побеги и почки деревьев, кустарников, сухую траву, необлетевшие листья, оставшиеся с осени желуди.

Прошлым летом косули дважды попадались на камеры наблюдения на подкормочных площадках, куда приходили полакомиться солью.

в

Теги: косуля, нацпарк «Башкирия», фотоловушка
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии на улице скончался подросток, вдохнувший газ из баллона
В селе Новобелокатай Белокатайского района на прошлой неделе с несовершеннолетним произошла трагедия. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, прямо
В МВД Башкирии сообщили о результатах массового рейда на Дёмском рынке в Уфе
В Уфе сотрудники МВД Башкирии при взаимодействии с работниками регионального Управления ФСБ, Росгвардии и налоговой службы 9 марта оцепили оптовый Дёмск
В Башкирии синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на текущей неделе
В Башкирии синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. По информации Башгидрометцентра, на текущей неделе погода ожидается неустойчивой. В
В Уфе под автомобилем провалился грунт
Накануне в Уфе на улице Менделеева произошел частичный провал грунта под автомобилем. Как сообщили в администрации столицы, это произошло из-за излома
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть