Фото: нацпарк «Башкирия» В нацпарке «Башкирия» фотоловушка вновь зафиксировала косулю Фото: нацпарк «Башкирия»

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В нацпарке «Башкирия» фотоловушка вновь зафиксировала косулю. Грациозное животное пришло на подкормочную площадку в поисках корма. Как пояснили специалисты парка, косули умеют добывать корм, копытцами и мордочкой раскапывая снег глубиной до полуметра. Это и было продемонстрировано в объективе фотоловушки.

Косули — животные из семейства оленей. Зимой они едят побеги и почки деревьев, кустарников, сухую траву, необлетевшие листья, оставшиеся с осени желуди.

Прошлым летом косули дважды попадались на камеры наблюдения на подкормочных площадках, куда приходили полакомиться солью.

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