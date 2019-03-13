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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

30 марта БГПУ им. М. Акмуллы проведет День открытых дверей

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ОБЩЕСТВО
Фото: БГПУ

30 марта БГПУ им. М. Акмуллы проведет День открытых дверей Фото: БГПУ

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы приглашает школьников, родителей и педагогов на День открытых дверей. Он состоится в субботу, 30 марта, по адресу: Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3а, второй корпус.

На встрече гости смогут получить подробную информацию о порядке поступления в Башгоспедуниверситет ​​​в 2019 году, условиях обучения в одном из ведущих опорных гуманитарных вузов России​​​, студенческой жизни и проживании иногородних студентов. На все вопросы ответит руководство университета, директора институтов, деканы факультетов, сотрудники приемной комиссии.

Встреча участников с 9.30 до 10 часов: помимо регистрации гостей, здесь будут консультировать абитуриентов, раздавать буклеты и маршрутные листы. Мероприятие начнется в 10.00 с выступления руководства университета, мини-концерта и презентации приемной кампании. В 11.00 начнется экскурсия по лабораториям факультетов и институтов БГПУ, мастер-классы, конкурсы, викторины в рамках Акмуллинской олимпиады, которые дают возможность получить дополнительные баллы при поступлении. День открытых дверей завершится в 13 часов.

По всем вопросам проведения Дня открытых дверей можно обратиться в приемную комиссию БГПУ: Уфа, улица Октябрьской Революции, 3а, 2-й корпус, второй этаж, телефон 8 (347) 287-99-99, e-mail bspu.pk@mail.ru. Комиссия работает в будние дни с 9 до 17 часов.

Теги: БГПУ
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