Фото: Олег Яровиков Башкирия попала в число 30 регионов, где выявлены нарушения в начислениях за вывоз ТКО Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостан попал в число 30 регионов, где эксперты партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» выявили незаконное взимание с граждан двойных платежей за утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО). Информация о нарушениях передана в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку данных фактов.

По словам координатора партпроекта, председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, Башкортостан стал лидером по числу жалоб за прошедшую неделю стала.

«В Уфе плата за содержание жилого помещения в декабре и январе осталась без изменений — 1444 рубля, а в январе появилась дополнительная квитанция на вывоз ТКО. То есть, это типичный случай, когда дополнительная коммунальная услуга появилась, а сокращения платы за жилищную услугу не произошло», — добавил Владимир Бурматов.

«В ходе проверок были выявлены случаи, когда плата за содержание жилого помещения в январе 2019 года осталась на уровне декабря 2018 года. На проверку были представлены протоколы общих собраний собственников помещений данных домов, в которых принято решение оставить размер платы за содержание жилого помещения на прежнем уровне, при этом услуга по сбору, вывозу, утилизации твердых коммунальных отходов исключена из перечня работ и услуг по содержанию дома. Разница в стоимости услуг перераспределена на иные виды услуг и работ по содержанию дома», — пояснил региональный координатор партпроекта Альфарис Байчурин.

«При выявлении неверных начислений будем работать над тем, чтобы жители вернули свои деньги, в случае подтверждения данных фактов», — сказал Олег Калинин.

По состоянию на 13 марта в Госкомитет Башкортостана по жилищному и строительному надзору поступило 88 обращений по вопросу начисления платы за услугу по обращению с ТКО, в том числе по вопросам исключения стоимости услуг по сбору, вывозу, утилизации ТКО из платы за содержание жилого помещения. В рамках рассмотрения обращений гражданам даны разъяснения действующего законодательства, проведено 12 внеплановых проверок.Председатель регионального общественного совета проекта «Чистая страна» Олег Калинин отмечает, что тема оплаты вывоза бытовых отходов взята партийцами на особый контроль.В феврале в ходе мониторинга, проводимого партпроектом «Чистая страна», было выявлено 20 регионов, где людям выставлялись двойные платежи за вывоз ТКО. По словам Бурматова, люди жаловались на то, что получают квитанции за услуги ЖКХ и от регионального оператора, и от управляющей компании. Кроме того, было зафиксировано, что плата за жилищную услугу никак не меняется, хотя она должна была снизиться при изъятии из нее суммы за услугу по обращению с ТКО. Выявлялись также примеры, когда плата за обращение с ТКО при выделении ее в отдельную услугу вырастала в разы.