Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Почему в Уфе стрелял токарь, ОЭЗ с нефтехимической спецификой Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Проект создания особой экономической зоны в Башкирии поддержали в Совете Федерации. Региональным властям рекомендовано просчитать все риски и определиться с инвесторами.

Создание в Башкирии особой экономической зоны с нефтехимической спецификой позволит региону значительно увеличить темпы социально-экономического развития. Об этом заявил и.о. вице-премьера правительства Башкирии Илшат Тажитдинов на заседании Комитета Совфеда по экономической политике, пишет «Парламентская газета». Как пояснил Тажитдинов, на сегодня в регионе создана целостная система поддержки инвесторов, однако есть неудовлетворенность объёмами инвестиций. Причину отставания региона по этому показателю он видит в нехватке федеральных инструментов в республике — особых экономических зон, говорится в издании. «В радиусе 500 км находятся такие зоны в Татарстане, Самарской и Свердловской областях. Поэтому мы подготовили документы для создания ОЭЗ в Ишимбайском районе», — сказал чиновник, добавив, что в Минэкономразвития проект уже получил поддержку.

Специализация ОЭЗ связана с химической отраслью. Замминистра экономразвития Вадим Живулин подтвердил, что ведомство хорошо знакомо с заявкой республики, в целом с ней согласно и поддерживает предложения. Чиновник рекомендовал региональным властям просчитать риски и определиться с инвесторами, заверив, что министерство готово оказать региону любую методическую помощь, отметили в газете.

«Заминировал» дома в Петербурге и Казани. ИА REGNUM передает, что в Санкт-Петербурге задержан житель Башкирии за ложное сообщение об угрозе взрыва сразу 18 домов в Северной столице и в столице Татарии. Как рассказали изданию в петербургском Главке МВД, звонок о «заминировании» объектов в Петербурге и Казани поступил 7 марта этого года в службу «112». Оперативники Центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД России задержали 31-летнего мужчину на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Задержанным оказался ранее судимый житель Башкирии, уточняется в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ТАСС также информирует, что полиция задержала ранее судимого жителя Башкирии, распространявшего сообщения о минировании в Петербурге и Казани. В агентстве пояснили, что «сообщения о лжеминировании различных объектов Петербурга поступали в экстренные службы на протяжении трех недель — с середины февраля. За это время были эвакуированы ученики и работники десятков школ в разных районах города, вузов, в числе которых оказался университет ИТМО. Также эвакуации прошли в десятках торговых центров города, из Государственного Эрмитажа».

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