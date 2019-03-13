ОНФ в Башкирии просит разобраться с начислениями за вывоз мусора

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Активисты Общероссийского народного фронта направили в Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору обращение с просьбой принять меры в отношении управляющих компаний, которые выставляют собственникам квартир счета за вывоз отходов. Общественники отметили, что в полученных жителями Уфы квитанциях плата за содержание дома не изменилась, хотя должна была уменьшиться за счет выведения в отдельную строку услуги обращения с ТКО.

«Налицо незаконное увеличение платы за оказание жилищных услуг. Было ли это технической ошибкой или управляющие компании осознанно идут на такой шаг, сказать сложно. В этом предстоит разобраться надзорному ведомству», – отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта Виталий Брыкин.

В направленном в Жилнадзор обращении общественники попросили принять меры в отношении управляющих компаний, взимающих плату за вывоз мусора. Сотрудников управляющих организаций представители ОНФ призвали ответственно подходить к формированию коммунальных платежей и при неправильном начислении оперативно решать вопрос с перерасчетом. Гражданам общественники рекомендуют внимательно изучать квитанции: если плата за жилищные услуги после исключения статьи за вывоз мусора не уменьшилась, то обращаться за разъяснением в управляющую компанию или жилищную инспекцию.