Фото: Ксения Калинина Госавтоинспекция Уфы объявила о массовых проверках водителей Фото: Ксения Калинина

УФА, 13 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе Госавтоинспекция 13 марта проводит массовые проверки водителей. В пресс-службе ведомства сообщили, что в рамках рейда сотрудники ведомства проверяют документы и состояние автолюбителей, соблюдение правил перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних. Мероприятия необходимы для своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки, а также исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами ПДД.

Проверки направлены на недопущение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами аварий, пояснили в столичной Госавтоинспекции.