Фото: пресс-служба театра кукол В Общественной палате Уфы избрали председателя и сформировали комиссии Фото: пресс-служба театра кукол

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе прошло первое организационное заседание Общественной палаты города, на котором был избран ее председатель и сформированы комиссии по направлениям деятельности, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Большинством голосов председателем Общественной палаты был избран президент Уфимского государственного нефтяного технического университета Айрат Шаммазов. Его заместителями в ходе открытого голосования избрали генерального директора компании права «Респект» Ольгу Одинокову и заместителя генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Рамиля Яфаева. Секретарем Общественной палаты был избран Эрик Ахтямов.

Кроме того, были сформированы четыре комиссии Общественной палаты. В комиссию по развитию институтов гражданского общества, добровольчества и взаимодействию с общественными советами вошли Иван Абрамов, Ильшат Биккулов, Полина Вишневская, Ришат Файзрахманов, Альберт Шагимуратов, Юлдаш Юсупов. Председателем комиссии стал Юлай Муратов.В состав комиссии по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, здравоохранению, социальной политике и взаимодействию со средствами массовой информации вошли Рустем Арсланов, Шамиль Булатов, Назифа Кадырова, Андрей Кривошеев, Владислав Литвинчук и Марат Юсупов. Председателем комиссии избрали Олесю Желтову.В комиссию по строительству, ЖКХ, транспорту, дорожному хозяйству и вопросам безопасности вошли Наиля Бахтизина, Рим Булатов, Аскар Нугуманов, Зуфар Сафин, Виктория Тарасова. Председателем комиссии стал Тагир Фарахов.В комиссию по промышленности, предпринимательству, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и экологии вошли Нина Ардаширова, Искандар Бахтияров, Фарит Гиндуллин, Михаил Кумпан, Рамиль Хисматуллин. Председателем комиссии избрали Алексея Слепнева.

Городская Общественная палата была сформирована 26 февраля 2019 года. В ее состав вошли 30 человек. Из них семеро стали ее членами по предложению главы Администрации Уфы ГО г. Уфа, семь человек определены Президиумом Совета городского округа город Уфа, столько же предложено главами администраций районов города. Еще девять человек избраны по результатам рейтингового голосования.