В Башкирии возбуждено еще одно уголовное дело по факту незаконной добычи камня-плитняка

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане наводится порядок по незаконной добыче общераспространенных полезных ископаемых, ситуация с «черными копателями» сейчас находится под контролем правоохранительных органов и госструктур.

Напомним, в октябре прошлого года, после своей поездки в Зауралье врио главы региона Радий Хабиров поручил приостановить разработку природного камня в Башкортостане.

Он посетил карьер около села Темясово в Баймакском районе, где велась добыча, и назвал настоящей катастрофой многочисленные факты нелегальной разработки этого камня почти во всех районах Зауралья. Только в Баймакском районе таких мест, где камень добывается варварским способом без выполнения рекультивационных работ, более 40.

«Я не против разработки карьеров, но они должны вестись цивилизованно, и основная часть доходов должна направляться для решения проблем района, — отметил Радий Хабиров. — Весь объем добытого камня идет в Москву, Московскую область, Грозный. Зачем мы продаем, если мы от этого ничего не получаем? Может, лучше отказаться от разработки?».

Уже в феврале 2019 года полицейские Зилаирского района выявили факт незаконной добычи природного камня недалеко от села Юлдыбаево. Ущерб, причиненный государству в результате хищения, оценен в сумму около 500 тысяч рублей. В начале марта стражи порядка выявили в Баймакском районе еще один факт незаконной добычи камня-плитняка. Ущерб составил более 10 млн рублей.

Сегодня, 12 марта, от полиции поступило сообщение о том, что выявлен очередной факт незаконной добычи строительного плитчатого камня в объеме около 11 тысяч кубометров неподалеку от села Темясово. Полицейские установили, что одно из предприятий республики разрабатывало карьер рядом с селом Темясово и не имело лицензии на добычу плитняка, а только на геологическое изучение. На месте происшествия были обнаружены орудия для добычи полезных ископаемых, грузовой автомобиль и большое количество плитчатого камня. Ущерб от действий злоумышленников составил более 16 млн рублей.

«По всем трем фактам кражи полезных ископаемых в особо крупном размере возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ», — прокомментировал руководитель пресс-службы МВД Башкортостана Максим Родионов.

Проблемой хищения плитняка в Баймакском районе депутат Госдумы Зариф Байгускаров занимается с конца 2016 года.

«Об этом мне стало известно в августе 2016 года на встрече с населением села Темясово. Я туда выехал, посмотрел — картина была ужасающей. Это хищение продолжалось около 10 лет. Мною были сделаны запросы в органы, осуществляющие контроль за данной деятельностью, выдающие лицензии. Прежде всего, это Минэкологии РБ, затем прокуратура, МВД, Росприроднадзор и другие ведомства. Да, меры были приняты, штрафы наложены, но кардинальных изменений, к сожалению, не произошло», — рассказал агентству «Башинформ» парламентарий.

«С приходом Радия Фаритовича Хабирова дело сдвинулось с мертвой точки. Он сам поехал, посмотрел, тоже ужаснулся тому, что происходит, дал соответствующее поручение. Ситуация изменилась, начали принимать меры. По указанию руководителя республики была создана рабочая группа по ситуации с незаконным хищением камня-плитняка в Зауралье. Мы несколько раз собирались, приглашали заинтересованные министерства и ведомства. Был уволен глава Минэкологии РБ за упущения, которые происходили в этой сфере. На сегодня возбуждены три уголовных дела, не считая административных мер воздействия, применяемых к правонарушителям», — сказал депутат.

Зариф Байгускаров подчеркнул, что сейчас важно провести рекультивацию мест добычи полезных ископаемых, привести в порядок заброшенные карьеры.

«По поручению Радия Хабирова выдача лицензий была приостановлена. Но нужно оперативно разработать до конца правила выдачи новых лицензий, которые бы предусматривали регистрацию организаций на территории региона, где ведется добыча с условием создания цехов для шлифовки камня, чтобы они платили налоги в местный бюджет, соответственно, чтобы развивалась промышленность, появлялись новые рабочие места. Работы в этом направлении еще много», — сказал парламентарий.

Вопрос рационального использования природных ресурсов и охраны недр рассматривался на заседании в правительстве Башкирии. По словам и.о. министра природопользования и экологии Башкортостана Мирхайдара Фатхуллина, с ноября прошлого года по февраль текущего года было проведено 467 рейдов и выявлено 59 случаев незаконной добычи полезных ископаемых.

«К административной ответственности за пользование недрами без лицензии привлечены 57 лиц на общую сумму около 4 млн рублей, — сообщил руководитель ведомства. — За последние три месяца в правоохранительные органы направлено шесть материалов в целях возбуждения уголовных дел, в том числе три материала по фактам незаконной добычи песчано-гравийной смеси в Иглинском и Уфимском районах. Готовим в органы еще несколько материалов. Кроме того, с ноября 2018 года Минэкологии приостановило проведение аукционов на пользование участками недр местного значения. Вносятся изменения в порядок проведения аукционов. Также аннулировано 14 лицензий. Владельцам лицензий направлены требования на проведение рекультивации земель на карьерах. Эти же требования направлены и в контролирующие ведомства для надзорных мероприятий».

Для наведения порядка в использовании полезных ископаемых Минэкологии РБ внесло в правительство республики проект закона «О внесении изменений в Закон РБ « О порядке получения права пользования участками недр местного значения в РБ», в котором в том числе предусмотрены вопросы лицензии и качественного надзора.

Радий Хабиров предложил лично внести данный законопроект в Госсобрание РБ.

«Это важная и серьезная история. Проработайте все максимально оперативно. Мы добиваемся цивилизованной разработки природных ресурсов», — сказал руководитель Башкирии.