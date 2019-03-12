Фото: МТС МТС запускает в Башкирии связь стандарта LTE на частотах 3G Фото: МТС

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Камиль Хасанов/.

Крупнейший телекоммуникационный оператор России МТС начал перевод существующих частот 3G на стандарт LTE-2100. Всего в проект МТС вошли 19 регионов России – помимо Башкирии, это соседние Татарстан, Пермский край и Самарская область. Башкирия стала первым регионом, в которой оператор задействовал для развития новых сетей LTE максимальную полосу в 15 МГц в диапазоне 2100 МГц.

Как пояснили в компании, диапазон 2100 МГц изначально предназначался для формата 3G, который уже считается связью предыдущего поколения. LTE – это более скоростные и емкие сети, которые востребованы из-за широкого распространения 4G устройств (среди data-пользователей МТС в республике их доля составляет уже 70%). Технологический ресурс инфраструктуры сети диапазона 2100 МГц в Башкирии представители МТС называют уникальным. Компания первой из российских операторов связи приступила к переводу инфраструктуры 3G на формат связи нового поколения.

По словам директора МТС в Башкортостане Антона Марченко, новое технологическое решение позволит не строить под LTE новые базовые станции: «На уже существующих станциях мы будем использовать дополнительную полосу частот. Это позволит в разы увеличить скорость мобильного интернета для жителей малых и удаленных населенных пунктов в республике. Новый формат связи позволит улучшить качество жизни в небольших селах и поселках – это тем более актуально для Башкирии с ее горной местностью».

Сегодня связь LTE-2100 МТС действует в Уфе и на территории около 30 сел в Уфимском, Стерлитамакском, Иглинском, Ишимбайском, Аургазинском и Мелеузовском районах Башкирии. В ближайшие несколько лет МТС планирует максимально широко задействовать все свои частотные диапазоны для развертывания сетей LTE, увеличить скорость передачи данных в городах и расширить покрытие 4G в сельской местности.