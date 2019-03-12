«Музыка хорошая»: В Башкирии для жителей села организовали необычный концерт

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Впервые в башкирское село приехал симфонический оркестр. Какие известные музыканты страны решили показать свое искусство сельчанам и как это было, рассказала газета «Советская Башкирия» в июле 1969 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Впервые в башкирское село приехал симфонический оркестр. Работники совхозов «Шемяк», Юматовского и Уфимского с удовольствием слушали музыку Глинки и Чайковского, песни в исполнении Натальи Гавриловой и лауреата Всесоюзных конкурсов вокалистов Бориса Мазуна», — информировала газета 2 июля 1969 года. В гости к сельчанам приехали и башкирские композиторы Хусаин Ахметов и Рауф Муртазин, чья музыка также звучала в исполнении оркестра.

Если сельские труженики республики впервые принимали у себя такой большой музыкальный коллектив, то Томскому симфоническому оркестру, хорошо известному в стране, уже не привыкать играть вот так, отмечают в издании. Под управлением дирижера И. Ф. Ковалева этот коллектив много раз исполнял классическую музыку для лесорубов, горняков. У томичей и возникла хорошая мысль: показать свое искусство труженикам сельского хозяйства Башкирии. «Эта мысль понравилась работникам Башкирской филармонии. Вот так родился этот необычный концерт на селе», — рассказали в газете.

Выступление симфонического оркестра очень понравилось работникам башкирских совхозов. После концерта многие подходили к музыкантам, благодарили их и приглашали приезжать еще.

«Хороший концерт. Музыка хорошая. Пусть еще приезжают», — высказала пожелание одна из жительниц села.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.