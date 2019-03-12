Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.07 ↑

EUR 74.28 ↑

12 марта Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

«Музыка хорошая»: В Башкирии для жителей села организовали необычный концерт

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Впервые в башкирское село приехал симфонический оркестр. Какие известные музыканты страны решили показать свое искусство сельчанам и как это было, рассказала газета «Советская Башкирия» в июле 1969 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Впервые в башкирское село приехал симфонический оркестр. Работники совхозов «Шемяк», Юматовского и Уфимского с удовольствием слушали музыку Глинки и Чайковского, песни в исполнении Натальи Гавриловой и лауреата Всесоюзных конкурсов вокалистов Бориса Мазуна», — информировала газета 2 июля 1969 года. В гости к сельчанам приехали и башкирские композиторы Хусаин Ахметов и Рауф Муртазин, чья музыка также звучала в исполнении оркестра.

Если сельские труженики республики впервые принимали у себя такой большой музыкальный коллектив, то Томскому симфоническому оркестру, хорошо известному в стране, уже не привыкать играть вот так, отмечают в издании. Под управлением дирижера И. Ф. Ковалева этот коллектив много раз исполнял классическую музыку для лесорубов, горняков. У томичей и возникла хорошая мысль: показать свое искусство труженикам сельского хозяйства Башкирии. «Эта мысль понравилась работникам Башкирской филармонии. Вот так родился этот необычный концерт на селе», — рассказали в газете.

Выступление симфонического оркестра очень понравилось работникам башкирских совхозов. После концерта многие подходили к музыкантам, благодарили их и приглашали приезжать еще.

«Хороший концерт. Музыка хорошая. Пусть еще приезжают», — высказала пожелание одна из жительниц села.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Теги: Национальный архив РБ, архив печати, село, классическая музыка, симфонический оркестр
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии на улице скончался подросток, вдохнувший газ из баллона
В селе Новобелокатай Белокатайского района на прошлой неделе с несовершеннолетним произошла трагедия. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, прямо
В Башкирии при столкновении с «КамАЗом» погибла пассажирка Mitsubishi Outlander
В Бакалинском районе Башкортостана утром 11 марта на 108 км автодороги Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы произошло смертельное ДТП. Как сообщили агентств
Паводок в Башкирии: Сибай лидирует по запасам воды в снежном покрове
Запасы воды в снежном покрове в районе Сибая превышают норму на 76 процентов, столица башкирского Зауралья лидирует по этому показателю в республике. Од
Роскомснаббанк лишился лицензии. Что будет с вкладчиками, получателями пенсий и заемщиками
Специалисты Агентства по страхованию вкладов, Пенсионного фонда и других ведомств рассказали нам, как теперь быть и что делать людям, чтобы не потерять
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть