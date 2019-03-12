Фото: Олег Яровиков Башкирские СМИ поддерживает государство - Борис Мелкоедов Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Агентство по печати и СМИ Башкирии подвело итоги 2018 года. Руководитель ведомства Борис Мелкоедов отметил, что отрасль во многом успешно выполняет свои задачи благодаря поддержке государства. Республика является лидером в РФ по количеству средств массовой коммуникации на национальных языках, которым оказывается государственная поддержка. На гранты главы региона, направленные на сохранение и развитие государственных языков и языков народов РБ, в 2018-2019 годах выпущен ряд новых медиа-продуктов. Так, издательство «Китап» выпустило электронное учебное издание «BashDic» для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, журнал «Акбузат» начал работу по изготовлению комиксов на башкирском языке по мотивам эпоса «Урал Батыр», ГУП ТРК «Башкортостан» выпустила поэтический альманах «Славлю мой Башкортостан» и цикл телевизионных минипрограмм «Йөрәк һүҙе».

При государственной поддержке издательством «Китап» издано 187 книг. Издательством проделана большая работа по популяризации и пропаганде национальной книги, возрождению интереса к чтению.

Республиканским печатным изданиям оказывается ежегодная поддержка Роспечати. Из федерального бюджета на реализацию социально-значимых проектов поступило более 33,5 млн рублей.

В 2018 году на теле- и радиоканалах предприятия продолжили выходить в эфир социально значимые проекты, появилась целая линейка новых проектов. Как итог, доля телесмотрения телеканала БСТ в первом полугодии 2018 года, по данным Mediascope, выросла по сравнению с 2017 годом на 13%. БСТ по прежнему занимает лидирующие позиции среди региональных телеканалов.

3 июня 2019 года в Башкортостане планируется отключение аналогового телевещания. По поручению врио главы республики Радия Хабирова проработана модель государственной поддержки малообеспеченным гражданам республики. За помощью государства уже обратилось более 1,6 тыс. человек. БСТ продолжит вещание в аналоговом режиме на всей территории республики.

СМИ республики в 2018 году расширили интернет-аудиторию и активизировали работу в социальных сетях. Совокупный объем посещений всех интернет-ресурсов госизданий превысил 80 млн (+ 37,5 % к 2017 году). Телерадиокомпания «Башкортостан» запустила новостной сайт bash.news, который за год работы собрал 1 млн посетителей в месяц и стал одним из наиболее посещаемых ресурсов в башкирском сегменте рунета. Двукратно увеличена аудитория сайта bashinform.ru — более 1,5 млн уникальных посетителей в месяц. При незначительном снижении тиражей печатных СМИ (-2,8%), их интернет-аудитория растет — более 300 тыс. посетителей в месяц.

Пресс-службы и средства массовой коммуникации начали вести активную работу в социальных сетях, в частности, в системе «Инцидент-менеджмент», позволяющей выявлять наиболее волнующие граждан темы, организовывать взаимодействие и находить эффективные решения злободневных проблем.

Республиканскими СМИ сейчас ведется более 360 аккаунтов с аудиторией более 1,2 млн человек.

О все более явном переходе в интернет говорила и гендиректор ГУП «Издательский дом «Республика Башкортостан» Венера Хакимова. Аудитория печатных СМИ сейчас составляет 1,8 млн человек, из них 80% составляют читатели интернет-версий. Потребителями печатной продукции остаются в основном пожилые люди.

«За четыре года работы ГУП отстроена системы управления, бухгалтерского учета, отлажены технологические процессы. В 2019 году предстоит сосредоточиться уже не на оргвопросах, а на теме дополнительных доходов», — сказала руководитель. Средняя зарплата по 68 филиалам ГУП составила 23 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты — от 29 тыс. до 38,6 тыс. рублей, зафиксированы в газетах «Красное знамя» (Нефтекамск), «Янаульские зори», «Белорецкий рабочий», «Яйык», «Сакмар», журналах «Ватандаш», «Панорама Башкортостана», «Агидель», «Бельские просторы». Но в большинстве филиалов зарплата остается небольшой. Чтобы выровнять ситуацию в отрасли, предприятию придется закрыть самые нерентабельные СМИ и усилить работу по повышению доходности.

По словам гендиректора агентства «Башинформ» Максима Ульчева, рынок рекламы прочно освоен такими гигантами, как компании «Яндекс» и «Mail.Ru» (владеет соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники»), местным изданиям остается зарабатывать на локальных рынках.

В резолюции, принятой на коллегии, ключевыми задачами на 2019 год обозначены: выработка плана мероприятий по интеграции предприятий в соответствии с Указом главы республики «О дальнейшем развитии АО «Информационное агентство «Башинформ»; создание новых продуктов на базе современных коммуникационных систем и разработка механизмов их реализации; формирование плана мероприятий по повышению уровня заработной платы в организациях.