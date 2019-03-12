Ольга Панчихина: Пора разработать правила формирования муниципальных общественных палат

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина предложила предусмотреть механизм и порядок формирования общественных палат/советов при органах местного самоуправления по образцу федерального закона об общих принципах организации и деятельности региональных общественных палат субъектов России. С таким предложением она выступила на заседании комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности в рамках Дней Башкортостана в верхней палате российского парламента.

«Как вы знаете российским законодательством предусмотрен порядок формирования Общественной палаты страны и общественных палат субъектов Российской Федерации, но в отношении общественных палат и советов при органах местного самоуправления такого правового регулирования на сегодняшний день не существует. Таким образом, на наш взгляд ограничиваются возможности институализации гражданского общества в муниципалитетах», — отметила Ольга Панчихина.

В конце прошлого года ряд предложений членов Общественной палаты Башкортостана были учтены Советом Федерации. В частности, поддержаны поправки «О внесении изменений в федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Среди главных задач для Общественной палаты Башкортостана — развитие некоммерческих организаций. Ресурсный центр — служба мониторинга, экспертизы и поддержки некоммерческих организаций, созданный в ноябре 2016 года при аппарате ОП РБ, позволяет объединить все некоммерческие организации вокруг палаты. В результате работы Ресурсного центра по числу победителей 2018 года среди регионов ПФО Башкортостан занимает 2-е место, по России — 6-е, по объему привлеченных средств — 16-е. Наблюдается положительная динамика местных НКО-победителей президентских грантов: в 2018 году ими стали 27 муниципалитетов Башкирии. С декабря 2016 по декабрь 2018 года мероприятиями Ресурсного центра было охвачено более 4000 представителей НКО-сектора.

«Практика развития сети ресурсных центров поддержки НКО в регионах страны — это востребованное направление, сегодня они успешно стимулируют гражданское общество на местах к развитию своих муниципальных территорий», — сказала Ольга Панчихина.

Спикер перечислила несколько удачных проектов, мероприятий по развитию гражданского общества, реализуемых в Башкортостане.

Так, ежегодно с 2014 года в республике организуется Гражданский форум — площадка прямого взаимодействия общества, власти и бизнеса, в прошлом году он проходил под эгидой Общественной палаты России с их федеральным брендом «Сообщество». В 2014 году в Уфе была создана информационная площадка о деятельности НКО в республике «Действуем вместе», на портале зарегистрировано более 700 НКО. В 2016 году Общественная палата РБ запустила проект «Гражданско-правовая школа» в помощь членам общественных советов, сотрудникам НКО и гражданским активистам. В 2016 году в Башкортостане прошел Международный форум «Диалог женщин. Благотворительность без границ».

Также Ольга Панчихина озвучила лучшие гражданские инициативы, реализуемые членами Общественной палаты и активистами, среди которых: «матрица успешных практик», социальная акция «Погуляй со мной», конкурс творчества среди детей и подростков с ОВЗ «Созвездие талантов», Республиканский форум социальных предпринимателей.