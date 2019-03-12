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С улиц Уфы начали откачивать талые воды

ОБЩЕСТВО
Фото: Администрация Уфы

С улиц Уфы начали откачивать талые воды Фото: Администрация Уфы

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Уфе с улиц, где не оборудованы ливневые канализации, начали откачивать талые воды. В частности, сегодня подобные работы провели в микрорайоне Нижегородка на улице Нехаева.

«На месте были установлены водооткачивающие устройства — мотопомпы. Еще одна мотопомпа установлена по улице Благоварская», — сообщили в пресс-службе уфимской администрации.

На месте продолжают дежурить спецбригады. В Кировском районе столицы Башкирии коммунальные службы приступили к открытию «ливневок» по проспекту Салавата Юлаева, на улицах Рабкоров и Чернышевского.

Теги: ливневая канализация
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