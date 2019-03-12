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12 марта Вторник

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Второе ЧП за март: в Уфе разрушается крыша старой казармы

ОБЩЕСТВО
Фото: УГЗ по Уфе

Второе ЧП за март: в Уфе разрушается крыша старой казармы Фото: УГЗ по Уфе

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в доме №55/1 по улице Карла Маркса произошло частичное нарушение целостности потолочного перекрытия. Это уже второе за март ЧП в здании, являющимся памятником архитектуры. В 170-летней казарме внутренней стражи в настоящее время проживают около 150 человек.

«12 марта в данном доме выявлен факт частичного нарушения целостности потолочного перекрытия. На место выехали представители Управления гражданской защиты Уфы. Установлено, что никто из жильцов в результате происшествия не пострадал. Предполагаемая причина – аварийное состояние крыши здания», — сообщили в пресс-службе Управления.

В связи с очередным ЧП сегодня представители Министерства обороны России приглашены на заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в администрацию Ленинского района, где также будет рассматриваться вопрос о заселении жительницы квартиры, где произошел инцидент, в общежитие ведомства.

Как сообщалось ранее, 3 марта из-за скопившегося на крыше дома снега произошло частичное продавливание кровли старой казармы. После обследования крышу очистили от снега. 5 марта состоялось заседание КЧС ПБ с приглашением балансодержателя данного здания — ФГКУ «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны России. Представителям ведомства рекомендовали очистить крышу строения, провести аварийно-восстановительные работы и расселить проживающих в доме людей.

Со слов жильцов, за 22 года здание ни разу не ремонтировалось, в нем нет горячей воды, нет газа, а жители готовят на электрических плитках. Здание уже дважды горело из-за замыкания проводки. В бывшей солдатской столовой, что занимает часть первого этажа казармы, выбиты окна. В настоящее время здание разгерметизировано.

Теги: ЧП, памятник архитектуры, УГЗ по Уфе
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