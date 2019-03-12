Фото: Олег Яровиков «Мусорные» регоператоры Башкирии, которых ОНФ назвал мутными, требуют пересмотреть выводы Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии регоператоры по обращению с отходами, которых ОНФ в своем докладе включил в список «мутных», требуют общественников пересмотреть свои выводы. Напомним, по итогам масштабной кампании по контролю за реализацией «мусорной реформы» Общественный народный фронт составил список из 20 ненадежных компаний по признаку очень маленького штата и объема собственных фондов. В «черный» список попали два регоператора Башкирии: по зонам №2 и №4+ «Дюртюлимелиоводстрой» и по зоне №3 «ЭКО-Сити».

По словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева, это те региональные операторы, у которых низкий уставной капитал, минимальные количество штата и основные фонды, и, скорее всего, «эти фирмы были созданы под «мусорную реформу».

«Законодательно это не запрещено... но мы понимаем, что в любой момент текущего года, если у кого-нибудь из них возникнут проблемы с платежами, то они не смогут ответить по своим обязательствам. Из-за этих «мутных» компаний вся реформа может быть дискредитирована, — сказал Развожаев.

Ассоциация «Чистая страна», объединяющая региональных операторов по вывозу коммунальных отходов в РФ, обратилась с письмом в ОНФ с просьбой переосмыслить представленный анализ о первых итогах реформы в отрасли. Но Народный фронт настаивает на достоверности своих выводов.

«Сравнение прогнозной необходимой валовой выручки, уставного капитала и срока действия соглашения не могут свидетельствовать о том, что региональные операторы могут не исполнить принятые на себя обязательства. Представленный анализ требует уточнения», — говорится в письме «Чистой страны» в ОНФ, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Как заявил глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев, в ОНФ не понимают, что значит предложение ассоциации «Чистая страна» «переосмыслить доклад».

﻿«Мы осмыслили его на все 100% на стадии подготовки. В докладе была использована официальная информация, размещенная в сети интернет, была проанализирована налоговая отчетность за 2017 год, — сказал он. — Эксперты Народного фронта показали объективную картину на момент выбора регоператоров в регионах. Эта информация никаким образом не может быть переосмыслена».

«Мы начали получать письма от регоператоров с 5 марта, подробно анализируем их и публикуем свою позицию на официальном сайте ОНФ. Пока полученная от регоператоров информация никак не повлияла на выводы, приведенные в докладе. Также отмечаем, что ждем, когда регоператоры опубликуют официальные данные о штате сотрудников, уставном капитале и прибыли организаций на сайте Федеральной налоговой службы за 2018 год», — добавил Развожаев.