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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирия получит субсидию на центры для одаренных детей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия получит субсидию на центры для одаренных детей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкортостан и еще 4 региона Поволжья получат субсидии из федерального бюджета на открытие и развитие инфраструктуры центров для одаренных детей. Правительство РФ профинансирует создание центров в нашей республике, а также в Мордовии, Удмуртии, Чувашии и Нижегородской области, передает ТАСС.

Как сообщало агентство, на данное направление в Башкирию из федерального центра привлечено более 210 млн рублей. Сейчас прорабатываются органы управления, принципы функционирования и ресурсное обеспечение регионального Центра развития и поддержки одаренных детей. Он должен появиться к сентябрю 2019 года.

«Нам необходимо ставить на новый уровень сопровождение одаренных детей через учебно-тренировочные сборы, образовательные, профильные смены, дистанционную электронную школу во взаимодействии с вузами республики», — говорил ранее и.о. министра образования республики Айбулат Хажин.

Теги: одаренные дети
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