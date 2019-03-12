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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирия внесла в Совете Федерации предложение о введении сертификатов на оплату детсадов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Башкирия внесла в Совете Федерации предложение о введении сертификатов на оплату детсадов Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Совете Федерации в рамках Дней Республики Башкортостан состоялось расширенное заседание Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности. На нем рассмотрен вопрос взаимодействия региональной власти с некоммерческими организациями на примере Башкортостана.

«В Башкортостане с 2017 года совместно с автономными некоммерческими организациями социального обслуживания на дому реализуется проект по предоставлению кратковременного присмотра за детьми до трех лет, – прокомментировал данную тему после заседания Комитета Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Услуга является востребованной. Однако она не решает проблему снижения очередности в ясли или трудоустройства родителей. В условиях существующей дороговизны строительства дошкольных учреждений надо и дальше развивать эту сферу».

Председатель парламента Башкортостана пояснил, что стоимость услуги в таких группах при четырех часах пребывания составляет 5–6 тысяч рублей в месяц, а при полном дне – порядка 9–11 тысяч. Чтобы стимулировать развитие этого рынка, предлагается предоставлять в муниципалитетах на безвозмездной основе площади под частные детские сады, выделять президентские гранты на создание таких групп и компенсировать часть родительской платы из региональных и федерального бюджета.

Вопрос такой компенсации предлагается решать в Башкортостане с помощью внедрения специального сертификата по примеру Республики Бурятия и Кировской области, где часть затрат родителей финансируется из регионального бюджета. При этом с учетом уровня жизни в регионах предлагается привязать стоимость сертификата по присмотру и уходу к величине прожиточного минимума для детей.

«Помимо региональных субсидий, предлагается субсидировать средства на компенсацию платы родителей из федерального бюджета. Это позволит максимального закрыть потребность присмотра за детьми. Решение проблемы по всей стране обойдется федеральному бюджету в 11,7 миллиарда рублей в год», – отметил Константин Толкачев.

Теги: Совет Федерации, детские сады
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