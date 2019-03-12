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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии могут пожаловаться на работу коллекторов в запущенном приставами опросе

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Жители Башкирии могут пожаловаться на работу коллекторов в запущенном приставами опросе Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Для жителей Башкортостана республиканская Служба судебных приставов запустила опрос, касающийся деятельности коллекторов и кредиторов. Исследование проводится в виде стандартизированного интервью с выбором варианта ответа. В перечне задаваемых вопросов – коллекторские, микрофинансовые организации. В последующем с жителями свяжутся специалисты УФССП по РБ и проконсультируют по имеющимся проблемам.

«Специалистов Службы интересует, какие именно коллекторские и микрофинансовые компании представлены в различных населенных пунктах, в том числе, работают с нарушением прав жителей республики. Граждане могут выразить свое мнение по имеющимся у них вопросам о работе с коллекторами, — пояснили в ведомстве. — Цель исследования — совершенствование обратной связи для улучшения работы по устранению и недопущению нарушений прав граждан, и для более оперативного принятия решений».

По результатам опроса приставы составят график плановых проверок в тех населенных пунктах, где жители больше всего страдают от действий коллекторов.

Опрос доступен по ссылке.

Теги: судебные приставы, опрос
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