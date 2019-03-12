Фото: Союз женщин РБ Женсоветы Башкирии поделятся опытом работы по вовлечению семей в здоровый образ жизни Фото: Союз женщин РБ

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В среду, 13 марта, Союз женщин Башкортостана проводит конференцию «Здоровая семья. Здоровые дети. Здоровая окружающая среда». Участники форума обсудят роль женсоветов в формировании здорового образа жизни в рамках программы «Спасение семьи — спасение созависимых». Вниманию председателей Советов женщин городов и районов республики будут представлены выступления заместителя главного врача Республиканского наркологического диспансера № 1 Минздрава РБ Ксении Бобковой о ситуации потребления алкоголя в республике по итогам 2018 года, профессора Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека Махмузы Гайнуллиной о факторах, влияющих на качество жизни. Темой выступления кандидата педагогических наук, доцента Башгосуниверситета Муниры Абдуллиной станет «Психологическая безопасность семьи: проблемы и пути решения».

Об опыте работы женсоветов по пропаганде и внедрению здорового образа жизни расскажут кандидат педагогических наук, бизнес-тренер Нина Филиппова, а также Гузель Шагиева (Совет женщин Ишимбайского района), Татьяна Кондогина (Совет женщин Мишкинского района), Светлана Сафарова (Совет женщин Караидельского района).

Место проведения конференции — ГКЗ «Башкортостан» (Малый зал).

Начало в 11.00.