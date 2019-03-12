Фото: ИА «Башинформ» Башкирия в федеральных СМИ: В Уфе дважды платят за вывоз мусора, «там все воюют за деньги» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В 30 регионах России с населения взимают двойные платежи за утилизацию мусора. Лидером по числу жалоб за прошедшую неделю стала Башкирия.

Это типичный случай. Как сообщил в «Российской газете» глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатор проекта «Единой России» «Чистая страна» Владимир Бурматов, «только за неделю в адрес "Чистой страны" поступило около 150 жалоб на взимание двойных платежей за утилизацию мусора. Все собранные материалы о нарушениях мы передаем в Генеральную прокуратуру для проверки», — пояснил депутат. Он также рассказал, что лидером по числу жалоб за прошедшую неделю стала Башкирия. «В Уфе плата за содержание жилого помещения в декабре и январе осталась без изменений — 1444 рубля, а в январе появилась дополнительная квитанция на вывоз ТКО. То есть это типичный случай, когда дополнительная коммунальная услуга появилась, а сокращения платы за жилищную услугу не произошло», — рассказал Бурматов.

О том, что «Единая Россия» нашла 30 регионов, где жителей заставляют дважды платить за вывоз мусора, сообщает также ТАСС. В агентстве уточнили, что двойная оплата получается из-за того, что местные жители получают отдельные квитанции за вывоз мусора, при этом тариф за эту услугу сохранился в общем платежном документе. «Подобные нарушения выявлены в Тульской, Кировской, Иркутской и Белгородской областях, а также Башкортостане, Севастополе, Алтайском крае и Кабардино-Балкарии», — рассказали в ТАСС.

«Там все воюют за деньги». В Уфу прибыли военные трофеи из Сирии. Как республика принимает участников военно-патриотической акции, рассказали в ИА REGNUM. «Тысячи жителей Уфы смогли увидеть экспонаты передвижной выставки «Сирийский перелом», которая прибыла 11 марта в столицу Башкирии. Выставка представляет собой сформированный по поручению президента России спецпоезд, который посещает крупные города РФ», — говорится в сообщении. В Уфе в торжественном мероприятии в связи с прибытием этого поезда принял участие замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов. По его словам, цель выставки — показать россиянам, что в Сирии российской армии пришлось столкнуться не с рядовыми бандитами, а с хорошо экипированными и обученными наёмниками. «Там никто не воюет за религию, там все воюют за деньги», — сказал Картаполов. Как уточняет издание, среди экспонатов выставки — мины, артиллерийские установки, иностранное оружие, танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль, самоходный минный трал, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и многое другое.

Признали невменяемым. INTERFAX.RU узнал, что ученик, устроивший поножовщину в школе Стерлитамака в апреле 2018 года, по мнению экспертов, был психически не здоров. Эксперты установили, что у подростка «развилось временное психическое расстройство», из-за чего он не осознавал опасность своих действий и не мог руководить ими, поясняется в сообщении. Следователи передадут в суд уголовное дело и постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении подростка.

«Лента.ру» по этой теме рассказала, что «атаковавший башкирскую школу девятиклассник планировал свое нападение заранее и делился своими планами в соцсетях. Для нападения на стерлитамакскую школу подросток использовал канцелярский нож и бутылку из-под минеральной воды, куда он налил бензин. Подросток уже состоял на учете из-за отклонений в поведении и учился в коррекционном классе».

Следствие просит отправить устроившего бойню в башкирской школе подростка на принудительное лечение, продолжает тему «Росбалт». «Инцидент произошел 18 апреля 2018 года в школе № 1 Стерлитамака. 17-летний подросток ранил учительницу и одноклассницу ножом, а затем поджег кабинет. После этого он ранил себя. Также известно, что еще одна девочка выпрыгнула из окна, испугавшись сработавшей сигнализации. Все пострадавшие были госпитализированы», — рассказали в издании.

Лучшие хоккеисты... КХЛ назвала лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина. Как передали на «Матч ТВ», лучшим голкипером признан вратарь «Авангарда» Игорь Бобков. Лучшим защитником стал Денис Баранцев из «Торпедо». А лучшим нападающим признали форварда «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнена. «На счету хоккеиста 10 (5+5) очков в шести матчах серии с «Металлургом». На данный момент Хартикайнен возглавляет список лучших бомбардиров плей-офф», — отмечает спорттелеканал.

…И лучший футболист. Тем временем болельщики английского «Манчестер Сити» выбирали лучшего футболиста. В итоге бывший игрок «Уфы» Александр Зинченко признан болельщиками «Манчестер Сити» лучшим игроком февраля, передают «Вести.ру». Опрос проводили болельщики чемпионов Англии. Как выяснилось, 45% респондентов отдали предпочтение 22-летнему Зинченко. 42% проголосовали за нападающего Серхио Агуэро. 13% набрал Рахим Стерлинг. Александр впервые в карьере был отмечен болельщиками «горожан», говорится в сообщении.