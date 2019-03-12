Фото: ИА «Башинформ» В уфимском Сипайлово на месте гаражей построят жилой дом Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В уфимском Сипайлово на месте гаражей построят жилой дом, сообщили в администрации столицы республики.

В настоящее время на основании решения суда в гаражном кооперативе «Жуковский» начинается освобождение земельного участка от гаражей. Срок аренды земли истёк и продлевать договор не будут.

Уфимцы ранее часто жаловались, что в гаражах собираются бездомные и асоциальные элементы.

На месте снесённых гаражных боксов будет возведён дом для переселенцев из аварийного жилья.