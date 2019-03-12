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В Уфе в связи с гололедом коммунальные службы переведены на особый режим работы

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г. Уфа

В Уфе в связи с гололедом коммунальные службы переведены на особый режим работы Фото: администрация г. Уфа

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в связи с гололедом жилищно-коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Ведется мониторинг состояния дорог. Посыпка песко-соляной смеси организована в круглосуточном режиме. Дорожники уделяют особое внимание посыпке подъёмов, мостов, путепроводов и опасных участков. Без внимания не остаются пешеходные тротуары и дворовые территории.

Как сообщили в мэрии, согласно действующему законодательству ответственность по очистке от снега и наледи своих территорий, обеспечение безопасности сотрудников, посетителей и прохожих лежит на предприятиях, организациях и учреждениях.

Автовладельцам в условиях гололедицы советуют соблюдать правила дорожного движения, уменьшить скорость, для улучшения маневренности увеличить дистанцию между автомобилями. Не следует парковать автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки или навис снег. Пешеходам нужно более осторожно переходить дорогу, быть аккуратнее при спуске по лестнице, при выходе из магазина и общественного транспорта. Не следует подходить близко к краю проезжей части, так как возрастает риск поскользнуться и упасть под колеса транспорта; нельзя перебегать дорогу перед движущимся автомобилем: если на дорожном участке накат или гололедица, водитель не успеет притормозить перед вами. Переходите дорогу только тогда, когда убедитесь, что движение полностью остановлено. И пешеходам, и водителям необходимо быть предельно осторожными и внимательными в условиях гололедицы. В любых экстренных ситуациях следует обращаться по телефону 112.

Теги: гололёд
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