Следком Башкирии попросит суд о лечении школьника, устроившего поножовщину в Стерлитамаке

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города Стерлитамака по факту покушения на убийство двух и более лиц и умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога. Об этом сообщается на сайте регионального Следкома.В апреле 2018 года 17-летний ученик одной из школ города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники и ножом нанес несколько ранений одной ученице, причинив ей тяжкий вред здоровью.Находящаяся в классе учительница стала защищать девушку, требуя от подростка прекратить нападение. Ее действия переключили внимание парня от раненой ученицы, а учительница тем временем организовала эвакуацию учеников в смежное с кабинетом информатики помещение – лаборантскую, где дети сумели закрыть дверь. Пока ученики прятались, парень успел нанести оставшейся с ним учительнице несколько ножевых ранений, однако, благодаря оказанному сопротивлению, ей удалось выбежать в коридор школы.В это время в кабинет информатики вошел другой одноклассник парня, который также просил его прекратить насилие, на что злоумышленник попытался нанести удар ножом ему в спину, однако, тот успел увернуться. После чего подросток, оставшись в кабинете информатики, разлил легко воспламеняющуюся жидкость в различных частях кабинета информатики и поджог, в результате в кабинете начался пожар.Сработала пожарная сигнализация, и одна из учениц, находящаяся вместе с восемью одноклассниками в лаборантской, откуда не было другого выхода, кроме как через кабинет информатики, опасаясь за свою жизнь, выпрыгнула из окна второго этажа, в результате девушке был причинен тяжкий вред здоровью.Подросток пытался закрыть дверь кабинета изнутри, однако, учительнице и однокласснику парня удалось помешать ему и он покинул кабинет, бросив нож.После чего учительница вместе с помогавшим ей учеником вывели детей из горящего кабинета. От пожара никто не пострадал. Подросток добежал до аварийного выхода школы, где имеющимся при нем канцелярским ножом нанес себе ножевые ранения.Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшие и нападавший подросток остались живы. Пожар был ликвидирован.Комиссией судебно-психиатрических экспертов было установлено, что у подростка в период подготовки и совершения нападения развилось временное психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением о применении принудительной меры медицинского характера будет направлено в суд.