Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.96

EUR 74.57

11 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В центре Уфы транспортный коллапс: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В центре Уфы транспортный коллапс: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой Фото: Ксения Калинина

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В центре Уфы на улице Заки Валиди вечером 11 марта произошло дорожно-транспортное происшествие — столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

Как сообщили агентству «Башинформ» очевидцы, поврежденные автомобили перекрыли все четыре полосы движения. О пострадавших не сообщается.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», ограничения движения наблюдаются от уфимского Конгресс-холла «Торатау» до пересечения с ул. Новомостовой: скорость движения автомобилей не превышает 2 км в час.

Теги: дтп
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Паводок в Башкирии: Сибай лидирует по запасам воды в снежном покрове
Запасы воды в снежном покрове в районе Сибая превышают норму на 76 процентов, столица башкирского Зауралья лидирует по этому показателю в республике. Од
В Башкирии при столкновении с «КамАЗом» погибла пассажирка Mitsubishi Outlander
В Бакалинском районе Башкортостана утром 11 марта на 108 км автодороги Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы произошло смертельное ДТП. Как сообщили агентств
В Башкирии после нескольких дней оттепели ожидается резкое похолодание
В Башкирии после нескольких дней оттепели прогнозируется значительное похолодание. По информации республиканского управления по гидрометеорологии и мо
В УМПО прокомментировали инцидент с раненым начальником участка цеха
В Уфе в праздничный день, 8 марта, между сотрудниками УМПО произошел конфликт. Как сообщалось ранее, подчиненный обстрелял из пистолета своего начальник
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть