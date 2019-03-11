В центре Уфы транспортный коллапс: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой
В центре Уфы транспортный коллапс: пассажирский автобус столкнулся с легковушкой Фото: Ксения Калинина
УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В центре Уфы на улице Заки Валиди вечером 11 марта произошло дорожно-транспортное происшествие — столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.
Как сообщили агентству «Башинформ» очевидцы, поврежденные автомобили перекрыли все четыре полосы движения. О пострадавших не сообщается.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», ограничения движения наблюдаются от уфимского Конгресс-холла «Торатау» до пересечения с ул. Новомостовой: скорость движения автомобилей не превышает 2 км в час.