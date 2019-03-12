«Новый Умный дом» на Злобина станет первым ЖК в Уфе с дизайнерской чистовой отделкой

Фото: СтройФедерация









Фото: СтройФедерация

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жилой комплекс «Новый Умный дом», который строится на улице Злобина, станет единственным домом в Уфе, квартиры в котором будут сдаваться в дизайнерской чистовой отделке. Жильцов, которые въедут в новостройку, ждет система «умный дом», подогрев полов в санузлах, кондиционеры, витражные окна, а кроме того – собственный восьмиярусный паркинг во дворе.

Компания «СтройФедерация» пошла по пути западных застройщиков, которые сдают дома сразу в чистовой отделке, а иногда и со встроенной мебелью. Такие квартиры сразу готовы к тому, чтобы заехать и жить. Новый жилой комплекс европейского уровня не потребует ремонта и переделок.

«Большинство жилых комплексов Уфы строится без отделки – рассказал Руслан Рахимов, начальник отдела маркетинга ИСК «СтройФедерация». – Это позволяет застройщикам номинально снизить цену продажи квадратного метра. Ремонт ложится дополнительным бременем на плечи самих новоселов. Кроме ипотеки, многим приходится брать еще и кредит на покупку строительных материалов и оплату работы отделочников. Стоимость самостоятельного ремонта в квартире колеблется в пределах от 10 до 20 тыс. рублей за квадратный метр».

Чистовая отделка ЖК «Новый Умный дом» на Злобина выполняется из качественных материалов: полы – ламинат повышенной износостойкости, в санузле – керамическая плитка, высококачественные входные и межкомнатные двери, атермальные окна, сантехника, кухонная плита. В каждой квартире – теплые полы, кондиционер и витражное остекление. Дизайн квартир выполнен санкт-петербургской студией интерьеров.

При этом стоимость отделки от застройщика в «Новом Умном доме» получается ниже, чем если бы новосел делал ремонт самостоятельно, потому что материалы закупаются оптом, а профессиональные отделочники нанимаются сразу на весь дом, что оптимизирует затраты.

Эксперты строительного рынка называют этот формат уникальным для Уфы, тем более, что цены на квартиры в «Новом Умном доме» не превышают средние по рынку. Убедиться в качестве отделки может каждый – для этого достаточно побывать в презентационной квартире. Записаться на экскурсию в «Новый Умный дом» на Злобина можно в отделе продаж застройщика: 8(347)200-80-10.