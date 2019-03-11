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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

А судьи кто? Как в Башкирии вовлекали женщин в работу в судебных учреждениях

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Как в Башкирии вовлекали женщин в работу в судебных учреждениях и что предпринимали, чтобы юридическая неграмотность жительниц республики не использовалась им во вред. Об этом рассказала газета «Красная Башкирия» в марте 1927 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«В деле вовлечения женщины в качестве постоянных работниц суда, по сравнению с прошлым годом, в Башкирии мы не имеем достижений, в смысле количественного роста, — констатировали в газете. — Из женщин у нас имеется один народный судья, один член Башглавсуда, один – помощник прокурора».

При этом был большой процент вовлечения в работу суда женщин в качестве народных заседателей – 26 процентов в 1926 году против 22,8 процента в 1925-м. Причем роль и значение народных заседателей не ограничивались той работой, которую они выполняли в суде. Основной целью привлечения народных заседателей к судебной работе являлось «установление тесной связи между судом и трудящимися». Пользуясь их знанием реальной жизни, суд боролся с волокитой и бюрократизмом в государственных органах.

Вместе с тем, для того, чтобы женщина знала, как и где найти защиту своих прав, в республике при кантонных и районных отделах работниц и крестьянок и в крупных волостных центрах были организованы бюро по оказанию бесплатной юридической помощи. «Бюро обслуживаются судебными работниками и за прошедший год оказали помощь свыше 2500 женщин», — рассказывают в издании. При этом почти все обратившиеся, 90 процентов, шли в бюро за советом по взысканию алиментов. Особое внимание уделялось оказанию бесплатной юридической помощи в деревне, для этого были организованы специальные пункты.

«Нередко в судах выступали защитники из женщин, которые помогали разбираться суду при рассмотрении дела, добиваясь, чтобы юридическая неграмотность женщины не была использована ей во вред», — отмечается в газете.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Теги: Национальный архив РБ, архив печати, суд, правосудие, судебная система
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