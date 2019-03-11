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В Башкирии 12 марта прогнозируются дождь, мокрый снег и гололедица

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии 12 марта прогнозируются дождь, мокрый снег и гололедица Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

По прогнозам синоптиков, в Башкирии 12 марта ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, местами небольшими. В отдельных районах республики прогнозируется гололед, ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1,-4 градуса, днем 0, +5.

Теги: прогноз погоды
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