В Башкирии 12 марта прогнозируются дождь, мокрый снег и гололедица
В Башкирии 12 марта прогнозируются дождь, мокрый снег и гололедица Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.
По прогнозам синоптиков, в Башкирии 12 марта ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, местами небольшими. В отдельных районах республики прогнозируется гололед, ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1,-4 градуса, днем 0, +5.